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11:22, 25 декабря 2023Экономика

Курс евро превысил 102 рубля впервые за два месяца

Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 25 декабря, курс евро подскочил до 102 рублей и превысил отметку, достигнув на максимуме 102,11 рубля. Такого значения валюта достигла впервые с 20 октября, свидетельствуют данные площадки.

В то же время курс доллара поднялся выше 92 рублей. В верхней точке американская валюта достигала 92,49 рубля. Китайский юань на момент написания материала вырос до 12,84 рубля.

Курс доллара от TradingView

Российская валюта начала терять стоимость во втором полугодии 2023-го. Осенью доллар превысил 100 рублей, а евро выходил за отметку 110 рублей. После этого власти предприняли ряд мер для укрепления национальной валюты: повышение ключевой ставки ЦБ с 7,5 до 16 процентов, новые пошлины на экспорт, повышающиеся при крепком долларе, введение обязательной продажи валютной выручки.

Аналитики Промсвязьбанка на прошлой неделе заявили, что резкое ослабление рубля в последнее время связано с давлением спекулятивных операций на фоне завершения обращения валютных фьючерсных контрактов. По их мнению, фундаментальных причин для роста волатильности национальной валюты сейчас нет.

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      Мария Грушко
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