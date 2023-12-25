Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:34, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

МИД рассказал о намеренно наносящем вред россиянам Западе

Замглавы МИД Иванов: высылая дипломатов, Запад намеренно вредит гражданам России

Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix / Reuters

Западные страны намеренно осложняют жизнь обычным гражданам России, высылая российских дипломатов. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил замминистра иностранных дел Евгений Иванов.

Он объяснил, что соотечественникам становится сложнее получать консульские услуги за рубежом. Тем самым у Запада появляется повод обвинить Москву в плохом оказании помощи россиянам.

Иванов уточнил, что за два года на Западе были закрыты 14 российских загранучреждений, сотням дипломатов было предписано покинуть страны. По его словам, Москва была вынуждена пойти на зеркальный ответ, однако «победителей в этой "дуэли" нет и быть не может».

В июле посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр заявил «Ленте.ру», что отношения между Германией и Россией достигли своей низшей точки после начала боевых действий на Украине. Посол также рассказал о существенном сокращении германских организаций в России с февраля 2022 года. По его словам, сначала правительство Германии приняло решение о высылке в два этапа более 70 сотрудников российских представительств в Германии. Такой шаг в Берлине аргументировали тем, что выдворенные россияне «занимались деятельностью, не отвечающей дипломатической». В ответ Россия выдворила такое же число германских дипломатов, которые, по словам фон Гайра, ничем себя не запятнали.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      МИД Ирана выразил протест Москве. Тегеран не устроила позиция России по трем спорным островам в Персидском заливе

      Министру обороны Украины предрекли роль врага страны в истории

      Неизвестный похитил российскую пенсионерку в багажнике автомобиля

      В регионах России начали пересматривать позицию по запрету абортов

      Предсказано мрачное будущее рынка недвижимости

      В главной российской «кубышке» закончились деньги на самолеты

      Российские спецназовцы взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

      Российская фигуристка показала фото в обтягивающем коротком платье с декольте

      В Рособрнадзоре ответили на вопрос о глобальных изменениях в ЕГЭ

      Гараж с двумя людьми внутри обрушился в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости