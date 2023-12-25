МИД рассказал о намеренно наносящем вред россиянам Западе

Замглавы МИД Иванов: высылая дипломатов, Запад намеренно вредит гражданам России

Западные страны намеренно осложняют жизнь обычным гражданам России, высылая российских дипломатов. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил замминистра иностранных дел Евгений Иванов.

Он объяснил, что соотечественникам становится сложнее получать консульские услуги за рубежом. Тем самым у Запада появляется повод обвинить Москву в плохом оказании помощи россиянам.

Иванов уточнил, что за два года на Западе были закрыты 14 российских загранучреждений, сотням дипломатов было предписано покинуть страны. По его словам, Москва была вынуждена пойти на зеркальный ответ, однако «победителей в этой "дуэли" нет и быть не может».

В июле посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр заявил «Ленте.ру», что отношения между Германией и Россией достигли своей низшей точки после начала боевых действий на Украине. Посол также рассказал о существенном сокращении германских организаций в России с февраля 2022 года. По его словам, сначала правительство Германии приняло решение о высылке в два этапа более 70 сотрудников российских представительств в Германии. Такой шаг в Берлине аргументировали тем, что выдворенные россияне «занимались деятельностью, не отвечающей дипломатической». В ответ Россия выдворила такое же число германских дипломатов, которые, по словам фон Гайра, ничем себя не запятнали.