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12:13, 25 декабря 2023Экономика

Объем заблокированных активов инвесторов на СПБ Бирже оценили

Набиуллина: объем заблокированных активов на СПБ Бирже к ноябрю составил $3 млрд

Фото: Luke Southern / Unsplash

К ноябрю 2023 года вложения россиян в бумаги на СПБ Бирже составили чуть более трех миллиардов долларов. Объем заблокированных активов оценила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее цитирует РБК.

С февраля 2022 года объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги сократился с семи до трех миллиардов долларов — после того, как площадку включили в американский SDN-лист, эти средства оказались заморожены. Большая часть среди держателей иностранных ценных бумаг (80 процентов) — квалифицированные инвесторы, пояснила Набиуллина.

Регулятор ставит во главу угла защиту неквалифицированных инвесторов и ищет баланс между широкой диверсификацией портфеля и защитой инвесторов. ЦБ уже предупреждал о рисках владения иностранными активами, поэтому с 1 января «неквалам» запрещено покупать такие ценные бумаги, напомнила глава регулятора.

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«Мы видим, что наши опасения были не зря, потому что многие инвесторы, которые владели иностранными ценными бумагами через инфраструктуру дружественных стран, столкнулись с проблемами. Сейчас из-за риска вторичных санкций эти организации проводят длинные комплаенс-процедуры», — предупредила она.

Ранее глава Банка России оценила возможность СПБ Биржи развиваться под санкциями. По ее словам, обеспокоенности насчет судьбы площадки у регулятора нет. Биржа сможет адаптироваться к новым условиям, планы по запуску новых сервисов и продуктов у нее есть, отметила представитель регулятора. Примером для нее смогут стать другие финансовые институты, которые уже столкнулись с санкциями и смогли приспособиться и развиваться, добавила Набиуллина.

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      Вячеслав Агапов
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