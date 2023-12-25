Объем заблокированных активов инвесторов на СПБ Бирже оценили

Набиуллина: объем заблокированных активов на СПБ Бирже к ноябрю составил $3 млрд

К ноябрю 2023 года вложения россиян в бумаги на СПБ Бирже составили чуть более трех миллиардов долларов. Объем заблокированных активов оценила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее цитирует РБК.

С февраля 2022 года объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги сократился с семи до трех миллиардов долларов — после того, как площадку включили в американский SDN-лист, эти средства оказались заморожены. Большая часть среди держателей иностранных ценных бумаг (80 процентов) — квалифицированные инвесторы, пояснила Набиуллина.

Регулятор ставит во главу угла защиту неквалифицированных инвесторов и ищет баланс между широкой диверсификацией портфеля и защитой инвесторов. ЦБ уже предупреждал о рисках владения иностранными активами, поэтому с 1 января «неквалам» запрещено покупать такие ценные бумаги, напомнила глава регулятора.

«Мы видим, что наши опасения были не зря, потому что многие инвесторы, которые владели иностранными ценными бумагами через инфраструктуру дружественных стран, столкнулись с проблемами. Сейчас из-за риска вторичных санкций эти организации проводят длинные комплаенс-процедуры», — предупредила она.

Ранее глава Банка России оценила возможность СПБ Биржи развиваться под санкциями. По ее словам, обеспокоенности насчет судьбы площадки у регулятора нет. Биржа сможет адаптироваться к новым условиям, планы по запуску новых сервисов и продуктов у нее есть, отметила представитель регулятора. Примером для нее смогут стать другие финансовые институты, которые уже столкнулись с санкциями и смогли приспособиться и развиваться, добавила Набиуллина.