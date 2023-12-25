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16:51, 25 декабря 2023Россия

Россиянам рассказали о сроках первых выплат пенсий и пособий в 2024 году

Депутат Бессараб: первые пенсии в 2024 после праздников выплатят в срок

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Первые пенсии и социальные пособия в 2024 году россияне получат в установленные сроки. Однако если дата выплаты выпадает на праздники, средства начислят перед Новым годом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это ежегодная история. На самом деле и заработная плата, и все полагающиеся гражданам выплаты, такие как пенсии, пособия, социальные гарантии, если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, выплачиваются до этого дня. И для пенсионеров в бюджете 2023 года предусмотрена выплата за январь 2024. А уже последующие выплаты будут происходить в соответствующие установленные сроки», — объяснила депутат.

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Таким образом, если дата выплат выпадает на новогодние каникулы, деньги начислят перед праздниками, а следующие средства поступят только в феврале. Если же срок выплат предусмотрен в срок после нерабочих дней, то деньги будут начислять без изменений в привычном графике.

Как сообщили «Российской газете» в Социальном фонде, россияне получат пенсии и другие социальные пособия за январь 2024 года в конце декабря 2023-го. Их начислят не позднее 28 декабря. Издание пишет, что средства на выплату за январь, как правило, поступают в кредитные организации в конце декабря. Банки сразу же зачисляют все поступившие деньги на счета получателей.

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