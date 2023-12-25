Россиян предупредили о досрочном начислении пенсии за январь

Соцфонд: россияне получат пенсии и пособия за январь не позднее 28 декабря

Россияне получат пенсии и другие социальные выплаты (ЕДВ, ДМО, ДСО, ДЕМО, выплаты на уход) за январь 2024 года в конце декабря 2023-го — по информации Соцфонда, выплаты будут начислены не позднее 28 декабря. Об этом пишет «Российская газета».

В данный период россияне также получат детские выплаты, меры социальной поддержки населения, выплаты военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет Социальный фонд России (СФР), а также ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала.

Денежные средства на выплату январских пенсий и пособий обычно поступают в кредитные организации от СФР в конце декабря. Банки сразу же зачисляют поступившие деньги на счета получателей.

Пособия, пенсии и другие социальные выплаты, доставляемые почтовыми отделениями связи, россияне получат согласно графику работы почтовых отделений связи. Например, отделения в Томской области 5 января доставят пенсии и пособия за 5 января, 6 января — за 6 и 7 января, 8 января — с 8 января, в Краснодарском крае 4 января — за 4 и 5 января, 5 января — за 6, 7 января, 6 января — за 8 января.

В середине декабря президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что грядущая индексация пенсий в 2024 году окажется не ниже инфляции. С 1 января следующего года выплаты должны поднять более чем 32 миллионам неработающих граждан на пенсии. На 7,5 процента с начала 2024 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости и инвалидности. При этом, по словам главы государства, инфляция в 2023 году может ускориться до 8 процентов.