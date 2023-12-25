Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:11, 25 декабря 2023Экономика

Россиян предупредили о досрочном начислении пенсии за январь

Соцфонд: россияне получат пенсии и пособия за январь не позднее 28 декабря
СюжетНаселение России:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россияне получат пенсии и другие социальные выплаты (ЕДВ, ДМО, ДСО, ДЕМО, выплаты на уход) за январь 2024 года в конце декабря 2023-го — по информации Соцфонда, выплаты будут начислены не позднее 28 декабря. Об этом пишет «Российская газета».

В данный период россияне также получат детские выплаты, меры социальной поддержки населения, выплаты военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет Социальный фонд России (СФР), а также ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала.

Денежные средства на выплату январских пенсий и пособий обычно поступают в кредитные организации от СФР в конце декабря. Банки сразу же зачисляют поступившие деньги на счета получателей.

Пособия, пенсии и другие социальные выплаты, доставляемые почтовыми отделениями связи, россияне получат согласно графику работы почтовых отделений связи. Например, отделения в Томской области 5 января доставят пенсии и пособия за 5 января, 6 января — за 6 и 7 января, 8 января — с 8 января, в Краснодарском крае 4 января — за 4 и 5 января, 5 января — за 6, 7 января, 6 января — за 8 января.

В середине декабря президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что грядущая индексация пенсий в 2024 году окажется не ниже инфляции. С 1 января следующего года выплаты должны поднять более чем 32 миллионам неработающих граждан на пенсии. На 7,5 процента с начала 2024 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости и инвалидности. При этом, по словам главы государства, инфляция в 2023 году может ускориться до 8 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине заявили об отравлении журналиста Красовского. Он жаловался на угрозы

      Закопавшая в сугроб младенца россиянка захотела забрать его домой

      Путин подписал закон о выдаче маткапитала только гражданам России

      Производитель дронов «Орион» досрочно завершил поставки в рамках ГОЗ

      Путин разрешил обнулять пошлины на вывоз товаров за рубеж

      Россиянин получил десятки тысяч рублей за отменный три года назад авиарейс

      Смолов назвал критиковавшего его болельщика нищетой

      Еще один кандидат подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

      В европейском городе треснул мост

      Жительница Подмосковья возмутилась праздником под окнами и поплатилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости