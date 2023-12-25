Среда обитания
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15:10, 25 декабря 2023Среда обитания

Москвичам назвали самый холодный день

В Москве 28 декабря ожидается минус шесть градусов

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Самым холодным днем на неделе в Москве окажется четверг, 28 декабря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Погода будет меняться на протяжении всей недели. В понедельник будет относительно прохладно — минус один-три градуса. К вечеру в столицу придет снег, переходящий в мокрый снег. Температура повысится до слабо положительных значений. Во вторник, 26 декабря, температура поднимется до плюс одного градуса. Давление в два первых дня недели будет низким — 723-728 миллиметров ртутного столба.

В среду, 27 декабря, давление начнет расти, а температура составит минус два-четыре градуса. В четверг давление достигнет своего пика на этой неделе (744-746 миллиметров ртутного столба), похолодает до минус четырех-шести градусов. В пятницу, 29 декабря, ожидается оттепель до плюс двух градусов со снегом, переходящим в дождь.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Новый год. В ночь на 31 декабря ожидается температура минус один — минус шесть градусов, днем — от нуля до минус трех градусов.

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      Мария Черкасова
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