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11:51, 25 декабря 2023Из жизни

Найденный мужчиной кусочек стекла оказался крупным алмазом

Мужчина из США нашел крупный алмаз во время поездки в национальный парк

Фото: Arkansas State Parks

Житель США обнаружил крупный драгоценный камень во время прогулки в национальном парке. Об этом сообщает UPI.

Удача улыбнулась Джерри Эванс из города Лепанто, штат Арканзас, который впервые в жизни отправился отдохнуть в национальный парк «Кратер алмазов». Он признался, что подбирал с земли все подряд, надеясь наткнуться на алмаз. Помимо прочего, мужчина нашел небольшой предмет, который показался ему кусочком обычного стекла.

После поездки в парк Эванс решил все-таки проверить свою находку и отправил ее в Геммологический институт Америки. Несколько недель спустя выяснилось, что «кусочек стекла» оказался настоящим алмазом весом 4,87 карата. «Когда мне позвонили и сказали, что это и вправду алмаз, я был просто в восторге», — описал свои впечатления американец.

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Он сразу же связался с дирекцией «Кратера алмазом», чтобы официально зарегистрировать находку.

В сентябре семилетняя Аспен Браун из города Парагулд, штат Арканзас нашла в том же национальном парке алмаз в свой день рождения. Драгоценный камень лежал на земле около туристической тропы.

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      Никита Савин
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