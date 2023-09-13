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15:58, 13 сентября 2023Из жизни

Семилетняя девочка нашла крупный алмаз в свой день рождения

People: семилетняя девочка нашла алмаз весом 2,95 карата в свой день рождения

Фото: Bas van den Eijkhof / Unsplash

Семилетняя жительница США нашла алмаз весом почти в три карата во время празднования своего дня рождения. Об этом сообщает People.

Крупный драгоценный камень обнаружила Аспен Браун из города Парагулд, штат Арканзас. Родители отвезли девочку отметить праздник в национальный парк «Кратер алмазов». «Она решила присесть на минутку и направилась к большим камням у забора. А через минуту уже бежала ко мне с криком: "Папа! Папа, я нашла один!"» — рассказал ее отец.

Выяснилось, что Браун попался золотисто-коричневый алмаз весом 2,95 карата. С начала года в «Кратере алмазов» отыскали лишь один драгоценный камень, который был крупнее этого, — коричневый алмаз весом 3,29 карата, найденный в марте Дэвидом Андерсоном из города Мерфрисборо, штат Теннесси.

Директор парка Уэймон Кокс описал находку девочки как «цельный кристалл, обладающий искрящимся блеском». Мужчина также заявил, что это один из самых красивых драгоценных камней, которые были найдены здесь за последние годы.

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Администрация парка предположила, что Браун так легко нашла алмаз благодаря земляным работам, которые проводились в августе для укрепления поврежденной эрозией почвы. Специалисты пока не уточнили возможную стоимость алмаза, однако она может колебаться от 18 до 200 тысяч долларов в зависимости от чистоты и способа огранки.

В ноябре 2022 года сообщалось, что пара из американского штата Миннесота нашла в этом национальном парке коричневый алмаз весом 1,9 карата. Супруги назвали драгоценный камень HIMO — по инициалам своих детей.

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    Никита Савин
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