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09:06, 20 марта 2023Из жизни

Мужчина приехал в парк и нашел огромный алмаз

UPI: в США мужчина нашел крупный коричневый алмаз в государственном парке

Фото: Arkansas State Parks

Житель США приехал на прогулку в государственный парк «Алмазный кратер» в штате Арканзас и нашел коричневый алмаз весом 3,29 карата. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Дэвид Андерсон из города Мерфрисборо, штат Теннесси, просеивал почву на территории парка и заметил что-то блестящее. «Я подумал, что это кварц, но удивился тому, насколько сильно он блестит. Подняв его, я понял, что это огромный алмаз!» — рассказал он.

Камень, обнаруженный мужчиной, стал крупнейшей находкой с сентября 2021 года, когда один из посетителей «Алмазного кратера» обнаружил желтый алмаз весом 4,38 карата.

В течение последних 16 лет Андерсон часто посещал парк и нашел более 400 драгоценных камней, в том числе белый алмаз весом 6,19 карата.

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Парк «Алмазный кратер» располагается на месте потухшего вулкана. Это единственное общедоступное месторождение этих камней в мире.

Коричневый алмаз является разновидностью алмаза, обладающей коричневым оттенком. Такие камни иногда называют «шоколадными», «коньячными» или «кофейными». Цвет коричневых алмазов может варьироваться от светло-коричневого до глубоко коричневого, и интенсивность цвета влияет на стоимость камня. Коричневые алмазы обычно образуются из-за дефектов кристаллической решетки алмаза или присутствия примесей.

Ранее сообщалось, что в США супруги во время путешествия в Арканзас нашли алмаз в государственном парке. Они отнесли драгоценность в Центр находок, где сотрудники парка идентифицировали камень как желтый алмаз в 4,38 карата.

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Алиса Дмитриева
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