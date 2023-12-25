Названо число получивших от Деда Мороза квартиру россиян

Каждый 11-й россиянин получал в подарок на Новый год квартиру

Каждому 11-му россиянину дарили квартиру на Новый год. Число граждан, которые получили такой подарок, назвали эксперты компании «Главстрой Регионы», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

19 процентов респондентов признались, что просили у Деда Мороза недвижимость. Еще девять процентов рассказали, что не ожидали подобного подарка, но все равно получили его. 36 процентов назвали такой подход глупым, а каждый третий участник опроса посчитал идею привлекательной и заявил, что воспользуется ей в этом году.

Чаще всего квартиру в качестве подарка на Новый год преподносили родственники или партнеры. При этом в компании выяснили, что большинство россиян покупают недвижимость до наступления нового года — лишь один процент всех совершенных за год сделок приходится на 31 декабря.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко купила квартиру в подарок на Новый год своему пятилетнему сыну. По словам звезды, таким образом она хочет позаботиться о будущем ребенка.