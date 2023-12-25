Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Европы

Власти продлили запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии, Норвегии и Украины

Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины на территорию России. Об этом кабмин сообщает в Telegram-канале.

«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», — объясняют власти.

При этом запрет не будет распространяться на перевозки почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Также исключение будет сделано для грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований.

Изначально запрет был установлен в конце сентября 2022-го, сроком до конца года, — в качестве ответа на решение Брюсселя с 8 апреля не пускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в России.