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17:27, 25 декабря 2023Экономика

Доля иностранных денег в российском госдолге упала до минимума

Центробанк сообщил о падении доли иностранцев в ОФЗ до минимума с 2012 года

Фото: Mark Blinch / Reuters

В ноябре доля облигаций федерального займа (ОФЗ) в собственности иностранных инвесторов сократилась на 0,2 процентных пункта, до 7,5 процента, что стало минимумом с середины 2012 года. Об этом со ссылкой на материалы Центробанка сообщает РИА Новости.

В номинальном выражении вложения иностранцев в госдолг упали на 0,07 процента, до 1,499 триллиона рублей, в то время как весь объем ОФЗ вырос более чем на 300 миллиардов рублей, до 19,534 триллиона рублей в октябре.

Исторический минимум нерезидентов в ОФЗ был зафиксирован в начале 2012 года, более раннюю статистику регулятор не публикует. До уровня 6,5 процента он поднялся в июне, после чего стабильно превышал нынешний результат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к концу 2023 года внешний государственный долг России сократился с 46 миллиардов долларов до 32 миллиардов, а частные компании тоже гасят свои долги. По его мнению, такая ситуация говорит о макроэкономической и финансовой стабильности.

Вместе с тем основной причиной снижения доли иностранного капитала в ОФЗ является отказ от покупок бумаг инвесторов из недружественных стран в связи с санкциями. В свою очередь, резиденты дружественных государств не интересуются российским госдолгом, поэтому спрос исчерпывается внутренним рынком. До этого Счетная палата выяснила, что общий госдолг России за первое полугодие 2023-го вырос почти на 10 процентов, до 25,1 триллиона рублей.

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      Платон Щукин
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