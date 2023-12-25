Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:45, 25 декабря 2023Наука и техника

Открытие новых нейронов дало надежду на лечение бесплодия

Scientific Reports: открыты нейроны, контролирующие репродуктивную функцию

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Ученые Университета Нагои и Национального института физиологических наук в Японии открыли определенный тип нейронов в мозге, который влияет на высвобождение гормонов и контролирует функции яичников, например, развитие фолликулов и овуляцию у женщин. Результаты исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, дают надежду на разработку новых методов лечения бесплодия у животных и людей.

Известно, что нейроны, восприимчивые к гормону киссептину, в головном мозге регулируют выработку в гипоталамусе гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) и фолликулостимулирующего гормона/лютеинизирующего гормона гипофиза (ЛГ). Эти нейроны находятся в двух областях мозга — дугообразном ядре и антеровентральном перивентрикулярном ядре. В первом нейроны киссептина поддерживают ритмичную секрецию гормонов, что нужно для нормального развития фолликулов и выработку половых стероидов, а во втором вызывают всплеск гормонов, который приводит к овуляции.

Исследователи сосредоточились на том факте, что в дугообразном ядре киссептиновые нейроны производят и реагируют на ингибитор динорфин. Чтобы выяснить роль этого соединения, ученые удалили ген, кодирующий киссептин, из нейронов крыс, синтезирующих динорфин. Это повлияло на все нейроны, чувствительные к киссептину: в дугообразном ядре их осталось три процента, а в антеровентральном перивентрикулярном ядре — 50 процентов.

Модифицированные крысы все еще были плодовитыми, но имели более длительный эстральный цикл, меньшую массу яичников и меньшее количество детенышей, чем нормальные крысы. Такой результаты показывает, что киссептиновые нейроны с рецепторами динорфина важны для нормального воспроизводства крыс, поскольку они обеспечивают правильную секрецию гормонов и овуляцию у самок.

По словам ученых, работа помогает понять центральный механизм, лежащий в основе репродукции, и может найти применение в лечении заболеваний яичников у домашнего скота и бесплодия у людей.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Спецслужбы России предупредили Сербию о готовящихся беспорядках в Белграде

      Параллельный импорт в России продлили еще на один год

      Нетаньяху прокомментировал сообщения о влиянии США на военные операции Израиля

      Открытие новых нейронов дало надежду на лечение бесплодия

      Российские войска уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом

      Российские бойцы уничтожили станцию Starlink и минометы ВСУ

      Женщина возмутилась поведением сына и выгнала его из дома перед Новым годом

      Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

      «Атомфлот» сообщил подробности пожара на лихтеровозе «Севморпуть»

      Военкор сообщил об иссякших контратаках ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости