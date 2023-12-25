Открытие новых нейронов дало надежду на лечение бесплодия

Scientific Reports: открыты нейроны, контролирующие репродуктивную функцию

Ученые Университета Нагои и Национального института физиологических наук в Японии открыли определенный тип нейронов в мозге, который влияет на высвобождение гормонов и контролирует функции яичников, например, развитие фолликулов и овуляцию у женщин. Результаты исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, дают надежду на разработку новых методов лечения бесплодия у животных и людей.

Известно, что нейроны, восприимчивые к гормону киссептину, в головном мозге регулируют выработку в гипоталамусе гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) и фолликулостимулирующего гормона/лютеинизирующего гормона гипофиза (ЛГ). Эти нейроны находятся в двух областях мозга — дугообразном ядре и антеровентральном перивентрикулярном ядре. В первом нейроны киссептина поддерживают ритмичную секрецию гормонов, что нужно для нормального развития фолликулов и выработку половых стероидов, а во втором вызывают всплеск гормонов, который приводит к овуляции.

Исследователи сосредоточились на том факте, что в дугообразном ядре киссептиновые нейроны производят и реагируют на ингибитор динорфин. Чтобы выяснить роль этого соединения, ученые удалили ген, кодирующий киссептин, из нейронов крыс, синтезирующих динорфин. Это повлияло на все нейроны, чувствительные к киссептину: в дугообразном ядре их осталось три процента, а в антеровентральном перивентрикулярном ядре — 50 процентов.

Модифицированные крысы все еще были плодовитыми, но имели более длительный эстральный цикл, меньшую массу яичников и меньшее количество детенышей, чем нормальные крысы. Такой результаты показывает, что киссептиновые нейроны с рецепторами динорфина важны для нормального воспроизводства крыс, поскольку они обеспечивают правильную секрецию гормонов и овуляцию у самок.

По словам ученых, работа помогает понять центральный механизм, лежащий в основе репродукции, и может найти применение в лечении заболеваний яичников у домашнего скота и бесплодия у людей.