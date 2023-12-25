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07:36, 25 декабря 2023Путешествия

Полицейские вымогали деньги у туриста, стали популярны в сети и лишились работы

The Punch: двое полицейских вымогали деньги у туриста и лишились работы

Фото: Akintunde Akinleye / Reuters

Двое полицейских в Нигерии вымогали деньги у голландского туриста, пересекающего страну на велосипеде, попали на видео и стали популярны в сети. Об этом сообщает The Punch.

По информации издания, кадры с участием констеблей стали вирусными и попали в поле зрения правоохранителей. В результате Джимо Лукмон и Карим Фатай лишились работы. Также выяснилось, что это не первая попытка вымогать деньги у приезжих. Двое мужчин и раньше получали предупреждения относительно превышения должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета авиакомпании Scoot обокрал попутчиков на 31 тысячу сингапурских долларов (около 2 миллионов рублей) и пошел под суд. В материалах суда указано, что грабитель, предположительно, взял наличные из сумок трех пассажиров.

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      Зарина Дзагоева
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