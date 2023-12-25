Помилованный после СВО вагнеровец провел урок для детей в российском интернате

«Такие дела»: помилованный вагнеровец провел урок в интернате в Ульяновске

В Ульяновске предполагаемый боец ЧВК «Вагнер» Алаберды Каражаев, которого в 2016 году осудили за расправу над сожителем тещи и приговорили к девяти годам тюрьмы, после участия в специальной военной операции (СВО) получил помилование и был приглашен в школу-интернат №88 «Улыбка» в Ульяновске. Там он провел урок для детей с особенностями развития, пишут «Такие дела».

Как утверждает издание, занятие было посвящено героизму. Вагнеровец 18 декабря выступил перед второклассниками и третьеклассниками.

Российская школа-интернат отчиталась о мероприятии на своей странице «ВКонтакте». Отмечалось, что учителя говорили с детьми о том, «кто такие герои, какими качествами они обладают и есть ли они в нашей жизни». Каражаев рассказал воспитанникам о службе в ЧВК и показал им свои награды. На момент написания заметки пост недоступен.

«Ребята проявили большой интерес к проявлению героизма и испытали чувство гордости за вклад героев в благополучие людей, сохранение нашей родины», — приводят «Такие дела» сообщение школы-интерната.

По информации Telegram-каналов, Каражаев с сентября 2022 года по март 2023 года принимал участие в зоне боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области Станислав Белоусов, боец «Вагнера», получивший помилование из-за участия в спецоперации, работает в такси. В 2019 году он вместе с товарищем расправился с 34-летней Ириной Синельниковой, которая хотела продать свой автомобиль.

