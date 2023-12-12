Расправившийся из-за авто с россиянкой помилованный вагнеровец стал таксистом

«Курьер»: в Бердске расправившийся с женщиной из-за авто боец ЧВК стал таксистом

В Бердске Новосибирской области Станислав Белоусов, боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», получивший помилование из-за участия в спецоперации на Украине, стал работать в такси. В 2019 году он вместе с товарищем расправился над 34-летней Ириной Синельниковой, которая хотела продать автомобиль. Как передает «Курьер. Среда. Бердск», местные жители нашли его фото в приложении для заказа транспорта.

Издание опубликовало скриншот вызова с фотографией человека, очень похожего на россиянина и с именем в профиле «Станислав». Удалось выяснить, что мужчина передвигается на красном Nissan Qashqai. В пресс-службе такси горожанам ответили, что водитель работает только на доставке и что у них нет информации о его судимости.

Белоусов получил 18 лет колонии строгого режима за расправу над 34-летней женщиной. Из колонии он отправился в зону боевых действий, спустя полгода службы житель Бердска получил амнистию.

Ранее сообщалось, что помилованный после спецоперации 33-летний житель Соль-Илецка Оренбургской области истязал пятиклассницу в запертой квартире. Его задержали и доставили в отдел полиции.