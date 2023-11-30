Помилованный после СВО россиянин истязал пятиклассницу в запертой квартире

Saltday: в Соль-Илецке мужчина несколько часов истязал пятиклассницу в квартире

В Соль-Илецке Оренбургской области 33-летний мужчина несколько часов истязал пятиклассницу в запертой квартире. Об этом сообщила изданию Saltday мать пострадавшей.

В местных пабликах во «ВКонтакте» отмечалось, что все произошло еще в середине сентября. Подозреваемым в изнасиловании несовершеннолетней, по данным пользователей, оказался российский уголовник Юрий Гаврилов, который после участия в специальной военной операции (СВО) получил помилование.

Мать пояснила, что 11-летняя школьница по ее просьбе направилась к Гаврилову, который проживает по соседству. У него девочка должна была забрать музыкальную колонку.

Оренбуржец завел пятиклассницу в квартиру и надругался над ней. Угрожая расправой, он отпустил девочку и потребовал, чтобы та никому ничего не рассказывала. Мать встретила ребенка на улице и сразу все поняла по внешнему виду — школьница была вся в ссадинах и растрепанная.

Спустя несколько часов мужчину удалось задержать. Его поместили в изолятор временного содержания. В отношении жителя Оренбургской области возбудили уголовное дело.

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