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10:12, 30 ноября 2023Россия

Помилованный после СВО россиянин истязал пятиклассницу в запертой квартире

Saltday: в Соль-Илецке мужчина несколько часов истязал пятиклассницу в квартире
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Соль-Илецке Оренбургской области 33-летний мужчина несколько часов истязал пятиклассницу в запертой квартире. Об этом сообщила изданию Saltday мать пострадавшей.

В местных пабликах во «ВКонтакте» отмечалось, что все произошло еще в середине сентября. Подозреваемым в изнасиловании несовершеннолетней, по данным пользователей, оказался российский уголовник Юрий Гаврилов, который после участия в специальной военной операции (СВО) получил помилование.

Мать пояснила, что 11-летняя школьница по ее просьбе направилась к Гаврилову, который проживает по соседству. У него девочка должна была забрать музыкальную колонку.

Оренбуржец завел пятиклассницу в квартиру и надругался над ней. Угрожая расправой, он отпустил девочку и потребовал, чтобы та никому ничего не рассказывала. Мать встретила ребенка на улице и сразу все поняла по внешнему виду — школьница была вся в ссадинах и растрепанная.

Спустя несколько часов мужчину удалось задержать. Его поместили в изолятор временного содержания. В отношении жителя Оренбургской области возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Владислава Канюса, который расправился с 23-летней студенткой Верой Пехтелевой из Кемеровской области и был приговорен к 17 годам тюрьмы, после амнистии за участие в боевых действиях на спецопероации освободили от выплаты денежной компенсации родным девушки.

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      Анна Щербакова
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