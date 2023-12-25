Популярная телеведущая показала фото в купальнике

Британская телеведущая и модель Хлои Ферри показала фигуру в откровенном образе. Соответствующими видео и фото она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя телезвезда поделилась кадрами с отдыха в Таиланде, на которых она позирует в разноцветном купальнике. Так, на некоторых фото знаменитость запечатлена в бассейне на вилле, а на других — на яхте. Ферри решила оставить волосы распущенными, а из аксессуаров на ней были — солнцезащитные очки, браслеты и колье.

В октябре американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для американского журнала Bustle. Она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.