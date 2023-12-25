Посол России предупредил о желании Запада продолжить беспорядки в Сербии

Посол России в Сербии обвинил Запад в поддержке протестов в Белграде

Запад продолжит беспорядки в Белграде, чтобы усадить оппозицию на правящие места. О желании Запада новых беспорядков в сербской столице предупредил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, сообщает ТАСС.

«Я бы не стал в прогнозах забегать вперед, потому что Запад — и это главное — все-таки настроен на то, чтобы какими-то путями усадить оппозицию в Белграде, поэтому протесты будут продолжаться», — сказал дипломат.

При этом российский посол отметил, что не может предположить, сколько будут продолжаться беспорядки.

Российский дипломат также отметил, что протесты в Сербии получили поддержку извне. По его словам, об этом говорил президент страны Александр Вучич, у которого есть неопровержимые данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада.