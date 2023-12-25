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09:55, 25 декабря 2023Россия

Ноу-хау лучших врачей начнут применять в столичных больницах

Ракова вручила Премию Москвы в области медицины командам столичных врачей

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова наградила лауреатов XX юбилейной Премии города Москвы в области медицины. Как сообщили организаторы, в 2023 году было зарегистрировано самое большое количество участников — 98 научных коллективов.

Лауреаты получили премию за организацию первых эндоскопических центров, за разработку инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе, за разработку алгоритма лечения пациентов с нестабильными повреждениями костей таза, за методологию выявления и лечения почечно-клеточного рака почки после трансплантации и за создание технологии 3D-моделирования и аддитивного производства лицевых протезов.

«Благодаря вашему ежедневному труду миллионы москвичей становятся здоровее и счастливее. Вы настоящие профессионалы своего дела, но при этом никогда не останавливаетесь на достигнутом. Вы разрабатываете новые направления, которыми еще никто никогда не занимался. Вы реализуете масштабные городские проекты и занимаетесь наукой. Самое главное, вы не стоите на месте. Вы меняетесь сами и меняете московскую медицину»

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Лауреатами премии стали специалисты и научные коллективы Боткинской больницы, медцентра «Коммунарка», больниц имени В.М. Буянова и Н.И. Пирогова, больницы №52, научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, кафедр медицинского института РУДН и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

Одна из премий была вручена врачам за разработку и научное обоснование модели включения иммерсивных технологий в психологической реабилитации пациентов с инсультом и хронической болью.

«Психологический настрой, вера в выздоровление всегда были основой реабилитации, но новые технологичные решения цифровой медицины расширяют возможности восстановления пациента, — рассказала директор МНПЦ МРВСМ, Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ДЗМ Ирэна Погонченкова. — Впервые в практике отечественной реабилитации психологическое сопровождение получило высокотехнологичное решение — применение виртуальной реальности, которое сделало реальным маленькое психологическое чудо: позволило «обмануть мозг» и существенно повысить эффективность лечения хронической боли, патологического страха движения, а также восстановления высших психических функций после инсульта.

Премию учредили 20 лет назад для стимулирования перспективных научных разработок и внедрения их в клиническую практику. Как отметили организаторы, ключевую роль в выборе лауреатов играл Совет главных врачей московского Департамента здравоохранения — специалисты с наиболее экспертным представлением о работе столичного здравоохранения, которые могут оценить вклад научных достижений в клиническую практику. Все научные разработки прошли экспертизу РАН и публичное профессиональное обсуждение. Экспертный Совет Премии тайным голосованием выбрал победителей по результатам публичного представления работ.

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      Инга Разумовская
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