Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:49, 25 декабря 2023Силовые структуры

Против расправившегося с проституткой из-за цены иностранца возбудили дело

В Москве следователи возбудили дело против иностранца за убийство проститутки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который расправился с проституткой из-за повышения цены на ее услуги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он проходит обвиняемым по части 1 статьи 105 УК РФ. По версии следствия, в ночь на 23 декабря обвиняемый встретился с 25-летней уроженкой Краснодара в ее квартире в Мукомольном проезде, где во время ссоры ударил ее ножом и лишил жизни. После произошедшего мужчина также ранил ножом себя. В настоящее время он находится в больнице.

Официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова заявила «Ленте.ру», что обвиняемый свою вину признал. Также она опровергла тот факт, что мужчина сам себя ранил. По ее словам, это сделала девушка, так как хотела оказать ему сопротивление.

Ранее сообщалось, что женщина работала проституткой. Ссора между ней и обвиняемым произошла на фоне повышения цены на ее услуги. Подозреваемый приехал в Россию из Ташкента. Он уже был судим за аналогичное преступление.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Протестующие в Сербии разгромили историческое здание и напали на полицию. Мэр Белграда назвал беспорядки майданизацией

      Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

      ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от турниров

      Началась встреча президента Сербии с послом России

      Антон Красовский попал в больницу

      Недосып назвали одной из причин неизлечимого заболевания

      Подруга Мэттью Перри рассказала о его необычном методе бросить наркотики

      Известный ресторатор назвал лучший город Земли

      Курс евро превысил 102 рубля впервые за два месяца

      Россияне раскупили почти все авиабилеты в популярную пляжную страну Азии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости