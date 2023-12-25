Против расправившегося с проституткой из-за цены иностранца возбудили дело

В Москве следователи возбудили дело против иностранца за убийство проститутки

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который расправился с проституткой из-за повышения цены на ее услуги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он проходит обвиняемым по части 1 статьи 105 УК РФ. По версии следствия, в ночь на 23 декабря обвиняемый встретился с 25-летней уроженкой Краснодара в ее квартире в Мукомольном проезде, где во время ссоры ударил ее ножом и лишил жизни. После произошедшего мужчина также ранил ножом себя. В настоящее время он находится в больнице.

Официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова заявила «Ленте.ру», что обвиняемый свою вину признал. Также она опровергла тот факт, что мужчина сам себя ранил. По ее словам, это сделала девушка, так как хотела оказать ему сопротивление.

Ранее сообщалось, что женщина работала проституткой. Ссора между ней и обвиняемым произошла на фоне повышения цены на ее услуги. Подозреваемый приехал в Россию из Ташкента. Он уже был судим за аналогичное преступление.