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11:53, 25 декабря 2023Силовые структуры

Против вытолкнувшего из окна эскортницу россиянина решили завести дело

В Москве возбудили дело после того, как мужчина вытолкнул из окна нигерийку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве следователи возбудили уголовное дело после того, как 45-летний россиянин вытолкнул из окна пятого этажа эскортницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ближайшее время мужчине собираются предъявить обвинение по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Он задержан, расследование продолжается.

23 декабря подозреваемый праздновал день рождения в квартире на улице Айвазовского, куда он вскоре вызвал 22-летнюю эскортницу-нигерийку. Что именно послужило причиной конфликта клиента и девушки, предстоит выяснить силовикам. При этом известно, что в какой-то момент именинник вытолкнул ее из окна пятого этажа. Сейчас девушке из Нигерии оказывают помощь в больнице.

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      Варвара Митина
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