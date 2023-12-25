Путин и Пашинян встретились на саммите СНГ в Петербурге

Президент России Путин и премьер Армении Пашинян встретились на саммите СНГ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. Видео с моментом приветствия политиков публикует Rutply.

На кадрах видно, как лидеры стран обнимаются, а потом жмут друг другу руки, удаляясь на заседание Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность личного общения двух лидеров и заявил, что Путин и Пашинян смогут пообщаться в кулуарах саммита СНГ. «У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий», — так Песков ответил на вопрос, состоятся ли между главами государств отдельные переговоры.

В конце ноября армянский лидер заявил, что надеется в ближайшее время обсудить отношения с Россией на «на более высоком или высшем уровне».