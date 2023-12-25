Путин подписал закон о выдаче маткапитала только гражданам России

Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только тем, кто имеет российское гражданство на момент рождения ребенка. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 января 2024 года маткапитал будет выплачиваться только в случае, если на момент рождения ребенка он является гражданином России и его родители имеют российское гражданство.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что закон о выплате маткапитала принимался как мера по увеличению рождаемости, улучшению демографической ситуации в стране. Соответствующие выплаты на детей, чьи родители не являются гражданами страны, никак не помогает российской демографии.

По словам парламентария, в России очень развит родовой туризм. В страну приезжают граждане Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Ребенок становится гражданином страны по праву рождения, но, поскольку родители остаются гражданами других стран, это не способствует увеличению численности населения России.