Путин и Шойгу обсудят план по СВО

Путин заявил, что обсудит с Шойгу дальнейшие планы по спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с главой Минобороны Сергеем Шойгу дальнейшие планы действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Интерфакс».

«По дальнейшим планам поговорим отдельно», — сказал глава государства на встрече с министром обороны.

Президент также рассказал, что в понедельник у него уже состоялся разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым. «Это отдельная тема, посоветуемся, что делать дальше», — добавил он.

В начале декабря Сергей Шойгу заявил, что российские военные расширяют зоны контроля на всех направлениях, занимая более выгодное положение. Министр назвал их действия грамотными и решительными.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.