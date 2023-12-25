Резкий рост курса евро объяснили

Эксперт Антонов: евро вырос к рублю на фоне ослабления доллара на мировом рынке

Скачок курса евро выше 102 рублей в ходе торгов 25 декабря связан с ослаблением доллара и укреплением евро на мировом валютном рынке, объясняет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Известиями».

Американская валюта начала терять позиции после последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором ставки были оставлены на уровне 5,25—5,5 процента. Давление на доллар оказал прогноз о дальнейшем поведении регулятора — ожидается, что в 2024 году ставки будут снижены три раза на 0,75 процентного пункта. Инфляционные ожидания ФРС снизила до 2,4 процента в 2024 году с возвращением к цели в 2 процента к 2026 году.

Евро подорожал к доллару после объявления Европейского центрального банка (ЕЦБ) о сохранении процентных ставок на прежнем уровне и отказе от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В итоге индекс доллара упал со 104 пунктов до 101,20 пункта. Пара евро/доллар поднялась до 1,1040 с 1,0780. «Соответственно, рубль не смог устоять против евро и тоже сдал позиции», — заявил эксперт.

Российская валюта начала терять стоимость во втором полугодии 2023-го. Осенью доллар превысил 100 рублей, а евро выходил за отметку 110 рублей. С середины декабря евро подорожал к рублю на 5,4 процента. На момент написания материала валюта торгуется на уровне 101,25 рубля.