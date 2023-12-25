Россиянам назвали главные отличия гриппа от других ОРВИ

Реабилитолог Цышкова: грипп отличается от других ОРВИ наличием боли в груди

Грипп, в отличие от простых вирусных инфекций, при отсутствии лечения может дать серьезные осложнения, предупредила реабилитолог Оксана Цышкова. В интервью Пятому каналу она назвала россиянам главные отличия гриппа от обычной простуды.

Врач объяснила, что одним из ярких симптомов гриппа является нейротоксикоз — состояние, при котором возникает высокая температура, сонливость, проблемы с дыханием и сильная головная боль. При этом насморк, мокрота, боль в горле при гриппе могут быть выражены слабо или вовсе отсутствовать, добавила специалистка.

Еще одним симптомом гриппа Цышкова назвала наличие боли в центре грудной клетки, которая иногда сопровождается затрудненным дыханием, а иногда — сухим кашлем. Кроме того при гриппе может развиться светобоязнь, добавила врач.

Напоследок врач предупредила, что игнорирование первых симптомов болезни или самолечение, в том числе народными методами, может привести к тяжелым последствиям для здоровья и даже летальному исходу.

Ранее терапевт Нелли Багдалова назвала причины обратиться к врачу при ОРВИ. По ее словам, если человек болеет чаще трех-четырех раз в год, у него могут быть проблемы с иммунитетом.