Россиянка бросила сына-детсадовца посреди проезжей части
В Новосибирске женщина везла сына-детсадовца на санках и бросила его посреди проезжей части. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, россиянка готовилась переходить дорогу вместе с ребенком. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, женщина начала толкать санки.
Прямо посередине проезжей части мать зачем-то решила высадить сына, а сама пошла дальше. Мальчик растерялся и какое-то время стоял перед автомобилями, не зная, что ему делать дальше.
Только оказавшись на другой стороне дороги жительница Новосибирска опомнилась и начала звать ребенка к себе. В итоге покинуть опасное место малышу помог случайный прохожий.
Наблюдавшие за ситуацией автолюбители потребовали наказать россиянку.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае родители бросили своих детей в доме без света и уехали за границу.