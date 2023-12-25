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14:08, 25 декабря 2023Россия

Россиянка бросила сына-детсадовца посреди проезжей части

В Новосибирске женщина везла сына на санках и бросила его посреди проезжей части
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Colin Temple / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирске женщина везла сына-детсадовца на санках и бросила его посреди проезжей части. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, россиянка готовилась переходить дорогу вместе с ребенком. Когда загорелся зеленый сигнал светофора, женщина начала толкать санки.

Прямо посередине проезжей части мать зачем-то решила высадить сына, а сама пошла дальше. Мальчик растерялся и какое-то время стоял перед автомобилями, не зная, что ему делать дальше.

Только оказавшись на другой стороне дороги жительница Новосибирска опомнилась и начала звать ребенка к себе. В итоге покинуть опасное место малышу помог случайный прохожий.

Наблюдавшие за ситуацией автолюбители потребовали наказать россиянку.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае родители бросили своих детей в доме без света и уехали за границу.

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      Анна Щербакова
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