Россиянку отправили на принудительное лечение по делу о фейках про армию

Суд отправил на принудительное лечение петербурженку по делу о фейках про ВС РФ

Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение Викторию Петрову, обвиненную по статье о фейках про Российскую армию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Постановление о применении принудительных мер медицинского характера было оглашено на выездном заседании в психиатрической больнице №3 имени И.И. Скворцова-Степанова. Женщина пробудет в стационаре общего типа полгода.

Петрову задержали в мае 2022 года по подозрению в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России во «ВКонтакте». Сначала фигурантку отправили под стражу, а спустя год перевели в психиатрический стационар.

Ранее суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы по статье о фейках о ВС РФ художницу Александру Скочиленко. Россиянка заменила в супермаркете ценники.