Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:48, 25 декабря 2023Силовые структуры

Россиянку отправили на принудительное лечение по делу о фейках про армию

Суд отправил на принудительное лечение петербурженку по делу о фейках про ВС РФ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил на принудительное лечение Викторию Петрову, обвиненную по статье о фейках про Российскую армию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Постановление о применении принудительных мер медицинского характера было оглашено на выездном заседании в психиатрической больнице №3 имени И.И. Скворцова-Степанова. Женщина пробудет в стационаре общего типа полгода.

Петрову задержали в мае 2022 года по подозрению в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России во «ВКонтакте». Сначала фигурантку отправили под стражу, а спустя год перевели в психиатрический стационар.

Ранее суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы по статье о фейках о ВС РФ художницу Александру Скочиленко. Россиянка заменила в супермаркете ценники.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине заявили об отравлении журналиста Красовского. Он жаловался на угрозы

      Закопавшая в сугроб младенца россиянка захотела забрать его домой

      Путин подписал закон о выдаче маткапитала только гражданам России

      Производитель дронов «Орион» досрочно завершил поставки в рамках ГОЗ

      Путин разрешил обнулять пошлины на вывоз товаров за рубеж

      Россиянин получил десятки тысяч рублей за отменный три года назад авиарейс

      Смолов назвал критиковавшего его болельщика нищетой

      Еще один кандидат подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

      В европейском городе треснул мост

      Жительница Подмосковья возмутилась праздником под окнами и поплатилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости