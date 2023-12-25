Российская чиновница участвовала в схеме по лишению сирот городских квартир

В Красноярском крае ФСБ задержала чиновницу из-за схемы с сиротскими квартирами

В Красноярском крае сотрудники регионального управления ФСБ задержали 45-летнюю работницу администрации Минусинска за участие в схеме по лишению сирот благоустроенных городских квартир. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители установили по этому делу уже пятерых потерпевших. Сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу.

По версии следствия, с октября 2022 года задержанная в корыстных целях использовала служебную информацию о выданных сиротам квартирах. Информацию о квартирах и проблемах с коммунальной задолженностью она передавала «черным риелторам».

Правоохранители выяснили, что чиновница встречалась с сиротами и запугивала тем, что у них отберут жилье из-за долгов. Она говорила, что этого не произойдет, если они приватизируют квартиру на «нужных условиях». Далее к обману подключался мужчина, который обещал решить все проблемы. В результате сироты приобретали у государства благоустроенное жилье, продавали его по заниженной стоимости, а взамен получали недвижимость в плохом состоянии.

Ранее по этой схеме обманули инвалида второй группы по психическому заболеванию. Продав квартиру в пятиэтажке за полтора миллиона рублей, мужчина оказался в старом деревянном доме на окраине стоимостью полмиллиона рублей.