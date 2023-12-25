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12:04, 25 декабря 2023Экономика

Российские водители стали экономить на бензине

Fit Service: водители в России стали экономить на топливе и ремонте авто

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В 2023 году российские автовладельцы начали активнее экономить на ремонте машин и покупке бензина. В том числе в стране усиливается тренд на самостоятельный ремонт авто, пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты совместного исследования сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyzeдиректор.

Отмечается, что в предыдущие годы доля работ, проводимых в автосервисах, наоборот стабильно росла, но в 2023-м люди стали гораздо активнее устанавливать приобретенные запчасти самостоятельно, отдавая предпочтение аналогам оригиналов. На фоне этого статистика СТО откатилась к показателям шестилетней давности. Также водители теперь больше интересуются акциями, бонусами и скидками. Годовой прирост заездов на бесплатные диагностики составил 18 процентов, говорится в материале.

Произошло снижение и в другом важном сегменте рынка постпродажного обслуживания автомобилей — средний ежедневный пробег машин снизился в сравнении с «докризисным» 2019 годом на три процента. «Автовладельцы экономили на топливе, а также берегли ресурс своих автомобилей», — прокомментировала статистику директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Ранее СМИ сообщили, что срок ожидания оригинальных запчастей к Hyundai, KIA и другим маркам корейских авто может длиться в России более трех месяцев, на фоне чего дорожают не только детали, поставляемые по параллельному импорту, но и неоригинальные детали.

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      Дмитрий Воронин
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