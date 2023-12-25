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15:14, 25 декабря 2023Экономика

В России подорожали подержанные автомобили

«Автостат»: средняя стоимость подержанного автомобиля в России выросла на 22,7 %

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В декабре 2023 года подержанные автомобили в России резко подорожали. О росте цен сообщает «Автостат».

Средняя стоимость машины с пробегом выросла на 22,7 процента, до 1,625 миллиона рублей. В годовом выражении цены увеличились на 300 тысяч рублей. По сравнению с ноябрем 2023-го цены выросли на 2,6 процента (плюс 41,7 тысячи рублей).

В ноябре 2023 года в России реализовали 458,1 тысячи подержанных автомобилей (на 0,5 процента меньше в годовом выражении). Он стал первым месяцем, когда продажи на вторичном рынке начали снижаться. По сравнению с октябрем объемы рынка снизились на 6,3 процента.

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Самыми популярными машинами на рынке оказались Lada (111,1 тысячи машин, плюс 5,6 процента в годовом выражении). Второе место заняли Toyota (50,4 тысячи автомобилей, минус 5,4 процента). В тройку также вошли Kia (24,7 тысячи единиц, минус 0,7 процента).

Вице-премьер Денис Мантуров отметил, что механизм параллельного импорта будет продлен на 2024 год. По его словам, механизм будет подвергаться корректировке — перечень товаров, которые будут ввозиться в Россию, будет постепенно сокращаться. Уменьшение поставок из-за рубежа происходит по мере того, как отечественные компании выходят на нужные объемы производства, отметил чиновник.

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      Вячеслав Агапов
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