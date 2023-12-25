Роструд напомнил о десятидневных новогодних выходных

Роструд напомнил о десятидневных выходных с 30 декабря по 8 января

В связи с новогодними праздниками тех, кто работает по пять дней в ней делю, ждут десятидневные выходные. Об этом напомнил Роструд в Telegram-канале.

«Поскольку 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, то для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя, последний рабочий день в этом году будет 29 декабря», — сообщили в Роструде.

Согласно Трудовому кодексу, к праздничным нерабочим дням относятся восемь дней с 1 по 8 января, рассказали в ведомстве. Таким образом, новогодние каникулы для россиян продлятся с субботы, 30 декабря, по понедельник, 8 января. Первым рабочим днем в 2024 году станет вторник, 9 января.

Минтруд летом опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2024 год. Так, в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с пятницы, 23 февраля, по воскресенье, 25 февраля. В 2024 году Международный женский день также придется на пятницу, в связи с чем в России с 8 и до 10 марта пройдут длинные выходные. Помимо этого, жителей страны ждут нерабочие праздничные дни в мае, июне и ноябре.