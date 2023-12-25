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02:24, 25 декабря 2023Мир

Сербия поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовящихся беспорядках

Премьер Брнабич: спецслужбы России предупредили Сербию о готовящихся беспорядках

Фото: Marko Djurica / Reuters

Информацию о готовящихся беспорядках в Белграде спецслужбам Сербии передали их российские коллеги. Об этом в эфире телеканала Pink заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Политик в прямом эфире поблагодарила Москву за предупреждение. «Российская служба безопасности предоставила нам сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это все глупости», — сказала она. При этом, добавила премьер, многие страны знали о готовящемся, однако помогать не захотели.

В ночь на 25 декабря протестующие перекрыли центральные улицы Белграда и попытались взять штурмом здание городской администрации. Протесты начались после парламентских выборов. Демонстранты бросали в стражей порядка камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и разогнала протестующих.

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      Марина Совина
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