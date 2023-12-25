Стало известно о промышленном шпионаже против России

Мантуров обвинил недружественные страны в промышленном шпионаже против РФ

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж против страны. Его слова приводит РИА Новости.

Мантуров уточнил, что недружественные страны охотятся за российскими разработками, параметрами образцов вооружения и за ценными кадрами.

«Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание — в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК», — рассказал он.

Ранее Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений. По его словам, Москва набрала высокий темп выпуска техники раньше, чем страны Запада. Министр добавил, что Россия намерена сохранять заданный темп.