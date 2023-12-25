В Госдуме ответили на вопрос об учителях труда в школах фразой «дело наживное»

Депутат Вассерман: уроки труда в школах временно могут вести другие учителя

Возвращение уроков труда в школы нужно, чтобы разнообразить активность школьников. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он также ответил на вопрос о достаточном количестве учителей по этому предмету.

Преподавательские кадры вообще-то дело наживное. По любой специальности можно учить преподавателей, по любой специальности можно доучивать и переучивать работодателей Анатолий Вассерман депутат Госдумы

«Думаю, на первых порах уроки труда возьмут на себя по совместительству другие преподаватели, в частности те, кто в школе сам проходил такие уроки и еще помнит, что должны делать руки. Или те, кто в любительском порядке освоил какие-то ремесла. Так что вопрос кадров решается. Главное, чтобы было желание. Вообще я исхожу из того, что это необходимо, а необходимость всегда находит себе возможности», — сказал депутат.

По словам парламентария, профильный комитет Госдумы обсуждал вопрос возобновления уроков труда в российских школах. Там пришли к выводу, что этот предмет полезен для освоения всей образовательной программы в целом.

«Как известно, чем разностороннее и разнообразнее активность человека, тем он лучше продвигается на каждом из направлений этой самой активности. Что конкретно будет вложено в этот предмет, определяют специалисты-методисты. Лично я не берусь назвать какие-то конкретные направления деятельности, но знаю, что в целом уроки труда будут, несомненно, полезны для школьников. Вопреки общим жалобам на перегруженность учебной программы, скорее всего, они позволят ее разгрузить в том смысле, что облегчат школьникам усвоение других предметов», — заключил он.

25 декабря глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2024 году в школы вернут уроки труда. «Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет "Труд". У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "Труд". Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — пояснил министр.