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11:57, 25 декабря 2023Мир

В Белграде рассказали о последствиях беспорядков

В Белграде после беспорядков начали восстанавливать брусчатку и убираться

Фото: Darko Vojinovic / AP

В Белграде у здания скупщины (представительного органа и администрации) после беспорядков начали восстанавливать брусчатку и убираться. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что участники протеста кидали камнями и били палками в двери и окна здания, вследствие чего пострадали фасад, стекла, рамы, а также внутренние помещения и оборудование в них. Ущерб для скупщины оценивают как большой.

Здание охраняют снаружи двое полицейских, которые не подпускают никого к ступеням. Отмечается, что внутри скупщины слышны работа пылесоса и звуки уборки. При этом снаружи здания разбитые стекла и мусор полностью убраны, перед скупщиной спокойная обстановка.

Протесты в Сербии начались после выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» с результатом 46,7 процента голосов. Протестующие потребовали отмены результатов выборов.

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      Анастасия Заикина
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