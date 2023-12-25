Протестующие в Сербии разгромили историческое здание и напали на полицию. Мэр Белграда назвал беспорядки майданизацией

Мэр Белграда Шапич назвал беспорядки оппозиции в городе майданизацией

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич прокомментировал беспорядки в городе, которые устроила оппозиция в ночь на понедельник, 25 декабря. Он охарактеризовал из действия термином «майданизация».

В своем обращении Шапич призвал не пытаться прийти к власти путем анархии, так как подобные действия приведут только в разрушению государства.

Я сказал, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин «майданизация» Александар Шапич исполняющий обязанности мэра Белграда

Шапич сообщил о крупных разрушениях старинного здания

И.о. мэра Шапич опубликовал снимки из здания и продемонстрировал ущерб, который нанесли протестующие зданию скупщины (представительного органа и администрации) Белграда.

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Стало известно, что участники беспорядков бросали камни и били палками в двери и окна старинного здания. В результате их действий пострадали фасад, внутренние помещения и оборудование в них. По предварительным данным, нанесенный ущерб оценивается как крупный. Такой вред историческому зданию, по словам Шапича, могли нанести только люди «без совести и ответственности».

Штурмовать здание пришли около 2,5 тысячи протестующих

Протесты в Сербии начались после выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» с результатом 46,7 процента голосов. Набравшая 23,69 процента голосов оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов. Вечером воскресенья, 24 декабря, представители оппозиционного блока «Сербия против насилия» блокировали здание Скупщины. Протестующие потребовали отмены результатов выборов.

Около 2,5 тысячи человек пришли штурмовать здание. По итогам беспорядков были задержаны свыше 35 человек, рассказал президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, ведется поиск других участников штурма здания.

Участники акции протеста бросали в полицейских камни и бутылки. В результате у двоих правоохранителей диагностировали тяжелые травмы. Для того, чтобы разогнать протестующих, применили слезоточивый газ.

Протестующие пригрозили заблокировать Белград днем в понедельник

Сербские студенты, являющиеся сторонниками партии «Сербия против насилия», угрожают заблокировать Белград к 13:00 по московскому времени, если результаты выборов не будут отменены.

Фото: Marko Djurica / Reuters

Протестующие планируют перекрыть дороги в двух местах города на шесть часов. Пикеты планируется начать около Министерства государственного и локального самоуправления Сербии.

В России предупредили Сербию о готовящихся беспорядках

Российские спецслужбы поделились с коллегами из Сербии данными о готовящихся в Белграде беспорядках. В ответ на это премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила Москву за переданные сведения.

Она подчеркнула, что о происходящем были осведомлены многие другие страны, которые при этом решили не помогать Белграду.

Российская служба безопасности предоставила нам сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это все глупости Ана Брнабич премьер-министр Сербии

На фоне протестов президент страны Александр Вучич в понедельник в 11:00 по московскому времени проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко.

Комментируя ситуацию, Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации Белграда атакой на суверенитет страны, отметив, что она была вызвана внешним фактором. «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», — сказал он.