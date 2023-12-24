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03:35, 25 декабря 2023Мир

Митинги оппозиции в Белграде решили называть майданизацией

Мэр Шапич: беспорядки в Белграде можно назвать майданизацией

Фото: Marko Djurica / Reuters

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич заявил, что митинги оппозиции и беспорядки в центре города можно охарактеризовать термином «майданизация». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если позволить бороться за политические цели с помощью насилия, то скоро у сербов не будет собственного государства.

Вечером 24 декабря полиция разогнала митинг прозападной оппозиции в центре Белграда, незадолго до этого протестующие пытались захватить здание городской администрации. Полиция задержала 35 человек.

Президент Александр Вучич назвал действия оппозиции атакой на суверинитет страны. Утром 25 декабря он встретится с послом России Александром Боцан-Харченко

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