Митинги оппозиции в Белграде решили называть майданизацией

Мэр Шапич: беспорядки в Белграде можно назвать майданизацией

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич заявил, что митинги оппозиции и беспорядки в центре города можно охарактеризовать термином «майданизация». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если позволить бороться за политические цели с помощью насилия, то скоро у сербов не будет собственного государства.

Вечером 24 декабря полиция разогнала митинг прозападной оппозиции в центре Белграда, незадолго до этого протестующие пытались захватить здание городской администрации. Полиция задержала 35 человек.

Президент Александр Вучич назвал действия оппозиции атакой на суверинитет страны. Утром 25 декабря он встретится с послом России Александром Боцан-Харченко