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06:23, 25 декабря 2023Мир

Спецслужбы России предупредили Сербию о готовящихся беспорядках в Белграде

Сербия поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках в Белграде
СюжетПротесты в России

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские спецслужбы поделились с коллегами из Сербии информацией о готовящихся в Белграде беспорядках. Об этом в эфире телеканала Pink TV заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Она поблагодарила Москву за переданные сведения. Политик также отметила, что многие страны были осведомлены о происходящем, однако решили не помогать Белграду. «Нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это все глупости», — посетовала премьер.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов и беспорядков в Белграде встретится с послом России Александром Боцан-Харченко. Встреча состоится в понедельник, 25 декабря, в 9:00 по местному времени (11:00 мск).

В ночь на 25 декабря полиция разогнала митинг прозападной оппозиции в центре Белграда, незадолго до этого протестующие пытались захватить здание городской администрации. Были задержаны 35 человек. Президент Александр Вучич назвал действия оппозиции атакой на суверинитет страны.

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      Марина Совина
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