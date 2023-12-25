В НАТО заявили об обязательном вступлении Украины и Грузии в альянс

Представитель НАТО Коломина заявил о приверженности вступлению Украины и Грузии

Украина и Грузия должны обязательно стать членами Организации Североатлантического договора (НАТО). С таким заявлением выступил специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина в интервью «Общественному вещанию Грузии».

Он подтвердил, что НАТО продолжает придерживаться решения саммита в Бухаресте в 2008 году. Это политическое решение, и обе страны обязательно станут членами альянса, пояснил Хавьер Коломина.

Представитель НАТО также рассказал, что в организации «хотели бы увидеть те реформы, о проведении которых просили».

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози выступил против членства Украины в НАТО. Он подчеркнул, что в период своего президентства выступил против интеграции Украины и Грузии в структуры альянса.