В НАТО заявили об обязательном вступлении Украины и Грузии в альянс
Украина и Грузия должны обязательно стать членами Организации Североатлантического договора (НАТО). С таким заявлением выступил специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина в интервью «Общественному вещанию Грузии».
Он подтвердил, что НАТО продолжает придерживаться решения саммита в Бухаресте в 2008 году. Это политическое решение, и обе страны обязательно станут членами альянса, пояснил Хавьер Коломина.
Представитель НАТО также рассказал, что в организации «хотели бы увидеть те реформы, о проведении которых просили».
Ранее бывший президент Франции Николя Саркози выступил против членства Украины в НАТО. Он подчеркнул, что в период своего президентства выступил против интеграции Украины и Грузии в структуры альянса.