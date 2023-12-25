В России подорожала аренда одного типа жилья

В крупных российских городах аренда однушек подорожала на 24 % за год

Средняя стоимость аренды «однушек» в крупных российских городах за год выросла примерно на 24 процента, до 25,1 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Циана».

При этом за первые пять месяцев 2023 года ставки в среднем росли лишь на четыре процента, с июня по октябрь рост составил 20 процентов. Рост прекратился только в ноябре, хотя обычно ставки начинают снижаться вместе со спросом в сентябре.

Сильнее всего аренда квартир подорожала в Перми (плюс 53 процента), Челябинске (плюс 45 процентов) и Омске (плюс 43 процента). В Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 23 и 24 процента соответственно.

Объем предложения за год в среднем сократился в 2,5 раза. Сильнее всего он упал в Уфе (в 4,5 раза), Москве и Тольятти (в 3,5 раза), а также в Санкт-Петербурге (в три раза).

Эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина связала подорожание с восстановлением спроса. Он, в свою очередь, был обусловлен возвращением в страну релокантов и восстановлением практики удаленной работы. На спрос также повлияли россияне, которые потеряли возможность взять ипотеку, решив вместо этого снимать квартиру.

Эксперт предположила, что в 2024 году ситуация на рынке аренды будет зависеть от происходящего в смежных сегментах. Она может как снизиться из-за роста объема предложения, так и продолжить расти на фоне недоступности ипотеки.

Ранее стало известно, что в России с начала 2023 года квадратный метр в квартирах на вторичном рынке подорожал в среднем на 13,7 процента. Сильнее всего рост наблюдался в Челябинске (на 44,7 процента), Магнитогорске (39,1 процента), Нижнем Тагиле (34,2 процента).