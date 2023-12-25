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13:59, 25 декабря 2023Россия

В российском регионе дом с людьми сгорел из-за новогодней гирлянды

В Омской области дом сгорел из-за гирлянды, троих человек спасти не удалось
СюжетПожары в России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Омской области три человека не смогли выбраться из охваченного огнем дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России в Telegram.

В уничтоженном пожаром доме проживала семья с пятью детьми. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание электрической гирлянды. Из-за быстро распространившегося огня мать не смогла забрать из дальней комнаты двоих детей — мальчиков-близнецов, находившихся там вместе с бабушкой. Спасти их не удалось.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Точная причина случившегося будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

Ранее в Бурятии пятеро детей попали в реанимацию после пожара в жилом доме. Для их лечения местные медики организовали телевизионную консультацию с коллегами. Глава региона Алексей Цыденов поручил Минздраву Бурятии держать на контроле состояние пострадавших детей.

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      Алан Босиков
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