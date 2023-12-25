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08:33, 25 декабря 2023Мир

Великобритания решила отправить военный корабль в Гайану из-за Венесуэлы

Sky News: Британия отправит военный корабль в Гайану из-за ситуации с Венесуэлой

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Великобритания отправит военный корабль Королевского флота в Гайану в знак солидарности из-за ситуации с Венесуэлой. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя Минобороны королевства.

«HMS Trent посетит Гайану, своего регионального союзника и партнера по Содружеству, позднее в этом месяце в рамках серии боевых учений в регионе во время своего патрулирования в Атлантике», — заявил источник телеканала.

Ранее Гайана и Венесуэла договорились обсуждать ситуацию со спорным регионом Эссекибо без применения силы. Глава Венесуэлы Николас Мадуро и президент Гайаны Ирфаан Али условились создать комиссию на уровне глав МИД для взаимодействия по вопросу спорной территории.

В начале декабря в Венесуэле состоялся референдум, в ходе которого более 90 процентов венесуэльцев проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны.

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      Семен Александров
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