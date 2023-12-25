Встреча Вучича с послом России закончилась

Встреча президента Сербии Вучича с послом России Боцан-Харченко закончилась

Встреча президента Сербии Александра Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко закончилась. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча продлилась час. Дипломат подарил сербскому лидеру книгу посла СССР в США Анатолия Добрынина «Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962-1986 гг.» на русском языке, которым владеет Вучич.

Ранее в Белграде у здания скупщины (законодательного органа и администрации) после беспорядков начали восстанавливать брусчатку и убираться. Здание охраняют снаружи двое полицейских, которые не подпускают никого к ступеням. Отмечается, что внутри скупщины слышны работа пылесоса и звуки уборки. При этом снаружи здания разбитые стекла и мусор полностью убраны, обстановка перед зданием спокойная.