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12:29, 25 декабря 2023Мир

Встреча Вучича с послом России закончилась

Встреча президента Сербии Вучича с послом России Боцан-Харченко закончилась
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Встреча президента Сербии Александра Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко закончилась. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча продлилась час. Дипломат подарил сербскому лидеру книгу посла СССР в США Анатолия Добрынина «Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962-1986 гг.» на русском языке, которым владеет Вучич.

Ранее в Белграде у здания скупщины (законодательного органа и администрации) после беспорядков начали восстанавливать брусчатку и убираться. Здание охраняют снаружи двое полицейских, которые не подпускают никого к ступеням. Отмечается, что внутри скупщины слышны работа пылесоса и звуки уборки. При этом снаружи здания разбитые стекла и мусор полностью убраны, обстановка перед зданием спокойная.

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      Максим Габриелян
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