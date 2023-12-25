Жительница Подмосковья возмутилась праздником под окнами и поплатилась

Женщине в Подмосковье стали угрожать после жалоб на шумное празднование

Жительница Подмосковья столкнулась с угрозами из-за недовольства шумным новогодним праздником во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Новогодний корпоратив во дворе подмосковного ЖК «Новое Пушкино» устроили местные жители. Праздник проходил на детской площадке со всеми сопутствующими атрибутами — Дедом Морозом, Снегурочкой, и громкой музыкой.

Одна из жительниц возмутилась громкими звуками и попросила соседей разойтись, поскольку уровень шума в вечернее время превышал допустимый. В итоге женщине стали угрожать и оскорблять ее.

На опубликованном видео, снятом из одной из квартир, на детской площадке находится небольшая толпа, а из колонок звучит громкая музыка.

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