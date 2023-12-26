Банда в балаклавах напала на российскую агрофирму и угнала комбайн

В Запорожской области банда в балаклавах напала на агрофирму и угнала комбайн

В селе Зразковое Запорожской области банда из четырех человек напала на аграрную фирму, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, вечером 24 декабря неизвестные в черных спортивных костюмах, балаклавах и перчатках заехали на территорию агрофирмы, заперли в подсобке двух сторожей и угнали комбайн John Deere. Стоимость сельхозтехники оценивают в 24 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже в крупном размере. Злоумышленников разыскивают, им грозит до 12 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Хасавюрте неизвестные из-за долгов учинили расправу над азербайджанцем.