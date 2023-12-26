Цены на нефть подскочили

Цена нефти Brent выросла выше $81 за баррель впервые с 1 декабря

В ходе торгов 26 декабря эталонный сорт нефти Brent резко подскочил в цене — с закрытия котировки прибавили 2,45 процента. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов на максимуме достигала 81,17 доллара за баррель. Такое значение последний раз было зафиксировано 1 декабря. На момент написания материала цена Brent составляла 80,9 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы на нефть WTI подорожали до 75,48 доллара за баррель (2,61 процента).

Эксперты объясняют подорожание нефти обострением геополитического конфликта на Ближнем Востоке. В частности, рынок обеспокоен возможностью существенных перебоев в поставках топлива из-за нападений хуситов на суда в Красном море. Цены в том числе растут на фоне ожиданий инвесторов относительно скорого снижения Федеральной резервной системой США (ФРС) процентных ставок, что может увеличить доступность потребительских займов, стимулируя экономический рост и спрос на топливо.