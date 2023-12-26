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12:03, 26 декабря 2023Россия

Брошенная россиянкой на диван новорожденная впала в кому

В Новосибирске брошенная матерью на диван новорожденная впала в кому

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске 19-летняя мать едва не задушила новорожденную дочь из-за плача. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что россиянку разозлил крик ребенка. Она с силой бросила дочь на диван, а после начала душить. Когда девочка посинела, девушка испугалась и вызвала бригаду медиков.

Новорожденную отвезли в больницу в состоянии комы. Мать задержали, в ее отношении было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, устанавливая все детали произошедшего, подчеркнул источник РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Чите женщина обвинила сотрудницу детского сада в избиении воспитанников.

Россиянка обратилась в региональное Минобразования с просьбой уволить воспитательницу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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      Анна Щербакова
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