Брошенная россиянкой на диван новорожденная впала в кому

В Новосибирске брошенная матерью на диван новорожденная впала в кому

В Новосибирске 19-летняя мать едва не задушила новорожденную дочь из-за плача. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что россиянку разозлил крик ребенка. Она с силой бросила дочь на диван, а после начала душить. Когда девочка посинела, девушка испугалась и вызвала бригаду медиков.

Новорожденную отвезли в больницу в состоянии комы. Мать задержали, в ее отношении было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, устанавливая все детали произошедшего, подчеркнул источник РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Чите женщина обвинила сотрудницу детского сада в избиении воспитанников.

Россиянка обратилась в региональное Минобразования с просьбой уволить воспитательницу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.