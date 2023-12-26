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11:11, 26 декабря 2023Силовые структуры

Два жителя Волгоградской области задержаны за выполнение заданий СБУ

В Волгоградской области задержали двух молодых людей за выполнение заданий СБУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Два жителя Волгоградской области задержаны за выполнение заданий Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает во вторник, 26 декабря, Telegram-канал SHOT. По данным источника, за каждую диверсию они получали 0,0038 биткоина.

Задержанные — 18-летний Андрей и 19-летний Евгений. Оба нигде не работают и не учатся. Стало известно, что 15 декабря молодые люди сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе Волгоградской области. Позже, 21 декабря, в нескольких километрах от того же места подожгли релейный шкаф. При этом жертв, пострадавших и задержек поездов в результате их действий удалось избежать.

Оба злоумышленника были оперативно задержаны. В их телефонах нашли переписку с одним и тем же украинским куратором. За два поджога заказчик перевел около 30 тысяч рублей. При обыске в домах задержанных были изъяты жидкость для розжига, банковские карты, телефоны и компьютеры, а также инструменты, которыми, предварительно, молодые люди скрывали оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога» УК РФ, максимальное наказание по которой составляет пять лет заключения.

Ранее 22 декабря сотрудники МВД и ФСБ задержали 17-летнего и 18-летнего юношей за поджог оборудования на железной дороге в Подмосковье. Указания они получали от кураторов в мессенджере.

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      Анастасия Алимпиева
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